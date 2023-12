Conheça a mulher que brilha nos rodeios montada em touros indomáveis

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 14/12/2023 - 18:27 Para compartilhar:

A paixão de Margarita Cabrera é montar em touros, um esporte muito arriscado em animais que podem pesar até uma tonelada. É uma batalha pela sobrevivência, uma caminhada na corda bamba entre a vida e a morte.

Oito segundos são o tempo que os peões precisam permanecer no selim para que suas pontuações sejam contabilizadas. Margarita nos leva em sua emocionante jornada em que ela supera o medo e inspira outras pessoas.

Montar em touros é um tema controverso em relação ao abuso de animais e as perspectivas variam. Os defensores do rodeio argumentam que os animais não são inerentemente prejudicados e são bem tratados. O comportamento natural do touro é aproveitado apenas para entretenimento.

Os defensores dos direitos dos animais, por outro lado, argumentam que montar em touros constitui abuso físico. Para os touros, acredita-se que o evento seja uma experiência estressante e assustadora. Os animais são induzidos a resistir usando tiras apertadas nos flancos. Não só o cavaleiro, mas também o touro corre risco de lesão.

No passado, os touros sofriam cortes, escoriações, distensões musculares e fraturas ósseas. Grupos de direitos dos animais, como a PETA, protestam há anos contra a montaria em touros.

