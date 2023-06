Conheça a história do artista Rapha Lopes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 13:43 Compartilhe

Raphael Lopes é um artista tatuador de 33 anos, que tem em seu currículo um Pentacampeonato na maior convenção de tatuagens do mundo: a Tattoo Week. Logo, virou referência mundial quando o assunto se trata de tatuagens únicas e carregadas de significados, elaboradas exclusivamente de acordo com a história de cada cliente.

Casado com Amanda Valverde e pai de dois meninos, a família vive confortavelmente no Rio de Janeiro, uma realidade bem distante da vivida por ele em sua infância e adolescência. Filho de mãe solo, Rapha teve que aprender ainda criança o que era a responsabilidade de ajudar a sustentar sua família. Ganhou seu primeiro centavo catando latinhas nas areias da Praia Grande em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, lugar onde nasceu.

“Minha infância foi muito pobre, fui catador de latinhas, flanelinha e vendia todos os tipos de artesanato. Entre um trabalho e outro, me encontrei nas tatuagens de henna, mas aos 15 anos fui para o Rio de Janeiro tentar ter mais oportunidades.”

Em terras cariocas, Rapha precisou lidar com os inúmeros problemas da dependência química do pai. Viveu em um ambiente precário, sem amor, agressivo e desestruturado. “Foi quando eu me vi completamente sem expectativa, que surgiu a esperança, quando conheci minha esposa Amanda. Ela me mostrou que eu poderia construir a minha própria realidade e ser muito feliz.

Com a chegada inesperada do primeiro filho, as coisas começaram a tomar uma perspectiva mais séria, e o sonho de se tornar tatuador se avivou quando Rapha estava trabalhando em uma concessionária de carros. “Eu acabei confidenciando com a Amanda essa vontade que vivia dentro de mim desde as tatuagens de henna e lembro até hoje a cara de preocupação que ela fez”.

Com um filho recém-nascido, arriscar a troca de uma profissão que lhe sustentava, para uma que ele não conhecia bem era de se dizer, no mínimo, que era loucura. Foi em 2014 que Amanda juntou as economias para presenteá-lo com algo que mudaria a vida da família para sempre: A primeira maquininha de tatuagem. “A partir daí, nosso apartamentinho passou a viver cheio de amigos querendo uma tatuagem. Ali foi o início de tudo e a certeza de que era com isso que queria trabalhar.” Foi então que o aspirante a tatuador esbarrou com as primeiras dificuldades: “Recebi muitos “nãos” no início e percebi que estava entrando em um mercado fechado onde ninguém disseminava conhecimento. Eu precisei aprender sozinho e assim desenvolvi minhas próprias técnicas.”

Com pouco tempo percebeu que na realidade a máquina que ele tinha que dominar cada vez mais não era um metal frio e inanimado, mas sim, seu cérebro. Já que pensava fora da caixa. Onde todo mundo enxerga caos, Rapha enxerga arte! Trabalhando com engrenagens e motores complicados (cérebros e corações de seus clientes), ele usou de tudo um pouco do que aprendeu nas adversidades da vida para desenvolver sua sensibilidade e capacidade de ouvir, ver, compreender e interpretar de uma maneira única o que as pessoas buscam externar. Mesmo que não saibam o que de fato vão tatuar, a confiança no trabalho de Rapha ultrapassa limites de cidades e de países. Por suas agulhas já passaram algumas personalidades públicas como os apresentadores Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, o ícone do rock nacional Paulo Ricardo e o campeão mundial de surfe Filipe Toledo, além de inúmeras pessoas que carimbam seus passaportes para terem uma obra Rapha Lopes na pele.

Atualmente o artista também se dedica a transferir o conhecimento que desenvolveu ao longo da vida e carreira através de seus cursos, cumprindo a promessa que fez lá no início de tudo. “Quando o conhecimento me foi negado dentro da área, jurei a mim mesmo, que quando eu fosse capacitado, tornaria meu conhecimento e técnicas acessíveis para quem desejasse aprender.” Dessa forma o artista tornou-se mentor e mudou a vida de milhares de artistas dentro da área.

Em seu próximo curso, que já tem data para lançamento, dia 26 de junho, o artista promete ensinar a técnica que ele afirma ser a grande responsável por conduzi-lo ao sucesso, a Técnica AMP, a união dos conceitos de Agulha (campo técnico), Mente (campo cerebral estratégico) e Pele (campo da humanização). O curso destina-se a tatuadores de todos os níveis de carreira, desde iniciantes à artistas já profissionais que buscam agregar ainda mais valores a seus trabalhos.

Rapha possui um estúdio no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, com a proposta de COWORKING para tatuadores, e sua nova empreitada será um estúdio privado, o Ateliê Rapha Lopes, em frente à praia da Barra da Tijuca, com inauguração ainda em 2023. Para acompanhar melhor a história desse profissional incrível que tem inspirado milhares de pessoas, siga-o nas redes sociais: Instagram @raphafons / www.raphalopes.com

Jornalista Daniela Duarte