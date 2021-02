Conheça a ‘Casa Itália’ no Mundial de Esqui Alpino

SÃO PAULO, 11 FEV (ANSA) – Foi inaugurada nesta semana a “Casa Itália” para a edição de 2021 do Mundial de Esqui Alpino em Cortina d’Ampezzo, no norte do país. O local conta com obras de arte e diversos detalhes para exibir a cultura e a história italiana.

As arquitetas do espaço foram as mesmas da “Casa Itália” construída para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

Com a colaboração de Beatrice Bertini e Benedetta Acciari, Claudia Pignatale, do Secondome, transformou o 5 Torri Restaurant em um local de excelência italiana, passando pelo esporte, arte, design e inovação.

Com todas as precauções em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os esquiadores Christof Innerhofer e Dominik Paris foram os primeiros convidados a visitar o espaço, que foi inaugurado oficialmente no domingo (7).

O local procura dar o máximo de segurança aos visitantes por conta da emergência, seguindo as normas de saúde exigidas pela Federação Internacional de Esqui (FIS) e as autoridades sanitárias locais.

“A Coleção Casa Itália tem um conceito de que onde quer que a Casa Itália esteja no mundo, quando você entrar, você está em casa: em um lugar onde você é bem-vindo”, afirmam Pignatale e Bertini. (ANSA).

