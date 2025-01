Conheça a brasileira que se tornou a pessoa mais velha do mundo, aos 116 anos

Inah Canabarro Lucas se tornou a pessoa mais velha do mundo, aos 116 anos, de acordo com o site LongeviQuest, que monitora centenários pelo mundo. A gaúcha nasceu em 8 de junho de 1908, na cidade de São Francisco de Assis.

O fato ocorreu após a japonesa Tomiko Itooka falecer no dia 29 de dezembro de 2024, aos 116 anos. No entanto, a plataforma confirmou a informação neste sábado, 4, com uma publicação.

A brasileira também é a segunda freira mais velha na história documentada, superada apenas por Lucile Randon (Irmã André) da França, que faleceu em janeiro de 2023, com 118 anos e 340 dias.

Outro detalhe é que ela é a última pessoa viva conhecida nascida em 1908 e uma das três únicas pessoas sobreviventes nascidas em toda a década de 1900.

Veja abaixo o caminho religioso da irmã Inah:

Atualmente, Inah mora na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre.

Mas sua jornada religiosa iniciou aos 16 anos, quando foi estudar no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento (RS).

Ela chegou a residir em Montevidéu, Uruguai, onde fez seus votos e se tornou freira, em 27 de dezembro de 1928.

Em 1930, retornou ao Brasil para lecionar português e matemática em uma escola na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

No início da década de 1940, voltou a Santana do Livramento, onde continuou sua vocação como professora, em julho de 1942.

Em fevereiro de 1980, ela assumiu uma posição na Casa Provincial em Porto Alegre.

Em 2018, ela celebrou o seu 110º aniversário.

Assista abaixo à entrevista com Inah, quando tinha 115 anos: