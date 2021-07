Conheça 5 casos quase impossíveis de gravidez e parto

Louise Warneford passou tantas dificuldades para engravidar que sua história virou um livro. A autora de “Baby Dreams” tinha 48 anos quando havia desistido de ter um filho, após 16 anos de tentativas e 18 abortos espontâneos. Pouco antes de seu 49º aniversário, porém, Louise virou mãe e considera que seu filho seja fruto de um milagre.

Conheça outros cinco casos de gravidez e partos quase impossíveis.

Nascimento de nônuplos

Halima Cisse, de Mali, esperava o nascimento de 7 filhos quando ficou grávida em 2020. Devido à complexidade do caso, ela foi transferida para Marrocos em março deste ano, dois meses antes do parto. Na hora de parir, entretanto, os médicos descobriram que dois bebês não haviam sido identificados nos exames e, portanto, ela deu à luz a nove filhos – 5 meninas e 4 meninos. A raridade de nascimento de nônuplos é tanta que só há registro de outros dois casos no mundo, em 1971 e 1999.

Gravidez milagrosa

Após 10 anos fazendo tratamentos e tentando engravidar, Kamila Costa, de Rio Branco (AC) ficou grávida em um caso médico considerado um milagre. Segundo informações do G1, a mãe havia sido diagnosticada com cicatrizes no útero, ovário policístico e endometriose. Ao iniciar o tratamento, ela ainda sofreu uma lesão no útero, o que impossibilitava uma gravidez – até que Kamila engravidou. A gravidez surgiu como surpresa à ela e ao marido, que já estavam desesperançosos.

A luta de Kamila pela gravidez deu início ao movimento “Toda mulher tem direito de ser mãe”, que discutia a possibilidade de os tratamentos para mulheres com dificuldade para engravidar fossem questão de saúde pública.

Com ajuda de santo

A gravidez de uma professora moradora de Três Pontas (MG) ajudou o Padre Victor a ter sua beatificação autorizada pelo papa Francisco em junho de 2015. Maria Isabel de Figueiredo tentou engravidar várias vezes, tendo inclusive sofrido um aborto espontâneo. Na época, ela descobriu que uma de suas trompas era totalmente obstruída e uma gravidez tubária a obrigou a tirar a trompa boa em cirurgia.

Cientificamente falando, era impossível que Maria engravidasse. Mas foi exatamente isso que aconteceu em agosto de 2010, quando ela descobriu que estava grávida no mesmo dia que ela e seu marido foram aprovados na fila de adoção. Ela atribuiu o acontecimento ao Padre Victor, a quem fez pedidos para que realizasse seu sonho.

Médicos e teólogos estudaram o caso de Maria antes que o papa avaliasse o caso e concedesse o milagre ao Padre, que virou santo.

Tão impossível que não é verdade

Em junho deste ano, uma mulher da África do Sul deu luz a 10 bebês – exceto que isso não aconteceu de fato. No início do mês, foi noticiado que ela havia batido o recorde ao parir 10 filhos, quando esperava uma gravidez de 8 bebês. Mas depois de a notícia circular o mundo, ela foi presa em uma ala psiquiátrica acusada de ter inventado toda a história. A falsa gravidez foi descoberta após o suposto pai dos bebês não ter acesso a eles, o que fez com que o hospital confirmasse que tal parto nunca havia acontecido.

Chance menor que 1%

Quando tinha 19 anos, Elaine Coimbra, de Campinas (SP) foi diagnosticada com endometriose grávida e recebeu dos médicos a notícia de que suas chances de engravidar eram menores que 1%. Após anos de tratamento, ela ficou grávida de seu primeiro filho. 4 anos depois, do segundo. Depois do parto, fez uma laqueadura, mas foi surpreendida quando engravidou pela terceira e quarta vez. O caso foi considerado raro pelos médicos.

