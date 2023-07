Conheça 4 destinos turísticos italianos com águas termais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 10:50 Compartilhe

SATURNIA, 25 JUL (ANSA) – Unindo o conforto da água na temperatura perfeita, massagens personalizadas e paisagens de tirar o fôlego, os destinos italianos de águas termais, muito procurados no inverno, também estão fazendo sucesso no verão entre os turistas que procuram tranquilidade e relaxamento nas férias.

As Termas de Saturnia, na Toscana, formam um oásis verde de 120 hectares que conta com cascatas milenares, procuradas para reequilibrar e regenerar seus visitantes desde os tempos do Império Romano.

O clube e parque termal oferece piscinas a céu aberto e banheiras de hidromassagem e tem estrutura para crianças, que contam com duas piscinas exclusivas.

O local também oferece atividades como meditação, ritual com argila, banho noturno e aulas de yoga, além de ter um programa de enogastronomia.

Na ilha de Ischia, na Campânia, há uma série de spas termais em hotéis, mas os visitantes também têm à disposição a Baía de Sorgeto, com entrada gratuita e acessível pelo mar ou escalada a pé.

Lá, as águas termais em alta temperatura são salgadas, e as piscinas naturais fazem sucesso entre turistas até mesmo durante as noites.

No coração de Merano, na região do Trentino-Alto Ádige, a Terme Merano é a primeira estrutura termal do mundo a receber o selo de sustentabilidade EarthCheck, por garantir práticas sustentáveis em todas as suas atividades.

Um exemplo de aplicação é a Bio Nature Pool, um lago natural cuja limpeza é feita sem produtos químicos, através de um complexo sistema de filtragem usando apenas materiais naturais como o cascalho de calcário.

Já na Lombardia, visitantes podem procurar a estrutura de Terme di Sirmione, em atividade há mais de 130 anos e que oferece saunas, piscinas, tratamentos e spas, com vista privilegiada para o Lago de Garda. (ANSA).

