Conheça 10 países em que não é possível comer no McDonald’s

O McDonald’s causou uma bela confusão ao anunciar a suspensão de suas operações na Rússia, por causa da decisão do presidente do país, Vladimir Putin, de invadir a Ucrânia. Milhares de pessoas fizeram filas para comer o “último” Big Mac e até estocar sanduíches da marca em casa.





+McDonald’s fecha lojas na Rússia e fã faz estoque de hambúrgueres da marca

+McDonald’s vai gastar R$ 250 milhões por mês para manter lojas na Rússia

+McDonald’s suspende operações na Rússia e fecha 850 lojas temporariamente

Mas, ao contrário do que muita gente acreditou, a empresa não deixará de operar em território russo. Pelo contrário, a rede de fast-food não tem planos de abandonar as cerca de 850 unidades que tem por lá – e continuará pagando os salários de cerca de 62 mil trabalhadores e os custos com aluguéis e fornecedores.

A empresa, no entanto, promete que só voltará a operar assim que o conflito for resolvido. Enquanto isso, nada de McLanche Feliz para a Rússia. Para não ficarem tão desanimados, os russos podem pensar que a situação é pior em outros países. Na Coreia do Norte, por exemplo, não há – e dificilmente haverá – uma unidade da rede de fast-food. Confira a seguir quais são esses países.

Tem, mas acabou

Nesses países, o McDonald’s já chegou a abrir algumas unidades, mas a marca não prosperou.

Bolívia

Durante 14 anos, teve oito unidades do McDonald’s, que sempre ficaram no vermelho, levando a empresa a deixar os bolivianos sem Big Mac.

Islândia

Além de não conseguir encontrar ingredientes para suas lojas, o público também não deu muita bola para os sanduíches da rede, fazendo a empresa deixar o país.

Barbados

A ilha caribenha é conhecida por oferecer pratos fartos e baratos feitos com frutos do mar. A rede tentou competir com a culinária local, mas ficou a ver navios.

Irã

O McDonald’s teve que encerrar todas suas atividades no país após a revolução islâmica de 1979, mas até hoje deixa saudade – tanto que existe uma cópia da rede de hambúrgueres chamada Mash Donald’s.

Jamaica

Uma brincadeira comum no país caribenho é de que os lanches do McDonald’s eram pequenos demais para dar conta da larica dos jamaicanos. Não deve ser verdade, já que a rede operou por lá durante dez anos. Mas, curiosamente, o Burger King, com sanduíches maiores, ainda está presente na ilha.

Tá difícil

Seja por motivos econômicos ou políticos, a rede nunca chegou a abrir uma loja nos países abaixo.

Camboja (Ásia) e Gana (África)

Até o momento, a empresa avalia que os dois países têm pouco potencial de lucro. Mas isso pode mudar no futuro.

Bermudas

O país proíbe por lei a entrada de marcas de fast-food. A exceção é o KFC, que estava lá antes da proibição de fast-food entrar em vigor.

Iêmen

Não é exatamente fã de empresas estrangerias e, por estar sempre em conflitos, também não é uma boa aposta do ponto de vista financeiro.

Coreia da Norte

O país mais anti-americano do planeta não tem nenhuma unidade do McDonald’s e de qualquer outra rede de fast-food criada nos EUA.

(*) Da redação da Menu