Conheça 10 cidades europeias para fazer compras

ROMA, 30 AGO (ANSA) – O continente europeu recebe anualmente milhares de turistas que desejam conhecer monumentos históricos, degustar a gastronomia local e viajar para dezenas de países em um curto espaço de tempo. No entanto, a Europa também pode ser um ótimo destino para fazer compras.

De acordo com um ranking elaborado pelo aplicativo de viagens Holidu, com base nas pontuações médias obtidas por lojas de roupas e calçados no Google, as cidades de Zagreb, na Croácia, Turim, na Itália, e Viena, na Áustria, aparecem como algumas das principais localidades do Velho Continente para gastar com novas roupas ou sapatos.

O Holidu listou 10 cidades europeias que valem a pena fazer compras. Entre elas, estão também Nápoles, Roma, Bucareste, na Romênia, e até Sofia, na Bulgária.

– Confira a lista – 1. Zagreb, Croácia – A capital da Croácia é muito além dos seus animados bares e da marcante arquitetura. Entre as ruas Tkalciceva e Ilica, no centro de Zagreb, é possível encontrar centenas de pequenas lojas coloridas. Os comércios estão distribuídos em mais de seis quilômetros. No entanto, há também diversos cafés para fazer uma pausa nas compras.

Uma das lojas de Zagreb mais bem avaliadas é a LuLu Couture, na Gunduliceva Ulica.

2. Turim, Itália – Com quase 2,8 mil lojas em Turim, a via Roma é um dos principais lugares para realizar algumas compras. De Porta Nuova, onde existem comércios bonitos e com um bom preço, até a Praça San Carlo, com suas lojas chiques e sofisticadas, o que não falta é opção para o turista. As vias Po e Garibaldi também são outros dois pontos importantes de compras.

As lojas Chloe, na via Accademia Albertina, e Secret Garden, na via Carlo Alberto, são algumas das joias escondidas nas pequenas ruas de Turim.

3. Viena, Áustria – Com mais de 3 mil lojas de marcas internacionais e locais, a capital europeia da música é uma ótima cidade para gastar com novas roupas. Uma das ruas comerciais mais importantes de Viena é a Mariahilferstrabe.

A via possui lojas de todos os tipos e preços. Além disso, as ruas paralelas possuem ainda mais variedades de pequenos comércios.

O Luv é uma pequena loja de roupas e sapatos com um preço bem baixo. Já o Dock 7, em Kirchengasse, é uma conceitual lojinha com marcas locais e que também possui uma bela galeria de fotos.

4. Nápoles, Itália – O primeiro ponto de parada para fazer compras em Nápoles é a Via dei Mille, no Palazzo delle Arti. A rua possui diversas lojas com marcas internacionais e locais. Já a rua Chiaia é outra importante ponto comercial da cidade.

Já na via Gaetano Filangieri, o turista poderá encontrar diversas boutiques de luxo.

As lojas Roberta Bacarelli, na via Carlo Poerio, e Black Box, na via Francesco Solimena, são algumas das principais de Nápoles.

5. Munique, Alemanha – O centro de Munique é o destino perfeito para realizar compras, bem como observar a arquitetura da cidade. A maior concentração de lojas estão entre as praças Karlsplatz e Marienplatz.

Entre as principais lojas estão a VOR Shoes, na Utzschneiderstrabe, que é uma marca de Munique que vende sapatos inteiramente produzidos na Alemanha, e o Ludwig & Therese Trachtenmode, na Georgenstrabe, que oferece uma ampla variedade de trajes tradicionais da Baviera, perfeito para a Oktoberfest.

6. Bucareste, Romênia – Na capital romena, as lojas de calçados e roupas estão concentradas principalmente em shoppings centers, localizados perto do centro da cidade, no distrito de Lipscani.

Uma das principais ruas para compras de luxo é a Calea Victorei.

Os principais shoppings da cidade são o AFI Palace Cotroceni e o Bucharest Mall.

7. Colônia, Alemanha – O centro de Colônia é um local agradável para fazer compras, já que está cheio de pequenas lojas para todos os gostos e preços. A Schildergasse é a maior rua comercial e o melhor lugar para encontrar marcas internacionais.

A Ecco é uma grande loja de sapatos, já em frente está a Herrenhaus da Anson, um verdadeiro paraíso para roupas masculinas. Ambas estão localizadas na Schildergasse.

8. Sofia, Bulgária – A capital búlgara, assim como Bucareste, também tem uma cultura de shoppings centers. As ruas comerciais foram gradualmente abandonadas e substituídas por enormes centros comerciais após a queda do comunismo. Agora, essas vias estão recheadas de cafés e grandes mercados. As ruas comerciais mais importantes atualmente são a Vitosha Boulebard e a Graf Ignatiev.

Os shoppings centers mais populares de Sofia são o Paradise Center e o Mall of Sofia.

9. Roma, Itália – Sejam grandes marcas internacionais ou lojas locais menores, o turista precisará usar sapatos confortáveis, porque a capital da Itália tem muito a oferecer. As vias del Corso, Condotti, Borgognona e Frattina estão recheadas de lojas interessantes.

Entre as principais lojas de Roma estão a Livia Risi e a Gente Roma.

10. Milão, Itália – A capital da Lombardia é uma das principais cidades italianas para fazer compras. Somente a Corso Buenos Aires oferece quase 350 lojas.

Entre as principais estão a Minuit, na Corso Garibaldi, que é uma pequena boutique de roupas e calçados, Due di Due, uma loja com um estilo mais alternativo. (ANSA)