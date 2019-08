Congresso passa a perna em Bolsonaro

Na disputa nacional por legitimidade e poder, o Democratas está a frente do Palácio do Planalto.

O partido detém a presidência da Câmara dos deputados e do Senado Federal. Rodrigo Maia, que se arvora em ser o reconhecido como o paladino da justiça e da moralidade, dá um banho em Bolsonaro, no que diz respeito, ao fazer político diário. Maia é quem propõe, negocia e lidera os principais pontos da política brasileira.

O projeto de flexibilização do acesso e do porte de armas no Brasil, promessa de campanha de Bolsonaro, foi ceifado em seu principal item, o que obriga a demonstração da efetiva necessidade de se ter uma arma por parte de quer comprar um artefato. Essa mudança representa um retorno ao Estatuto do Desarmamento, algo abominado pelo presidente da República.

As mudanças no texto proposto pelo executivo foi do relator Alexandre Leite, do DEM. O governo Bolsonaro tem que melhorar seu trânsito político ou vai ficar a reboque do Congresso, especificamente do Democratas.