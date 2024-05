Congresso mantém veto que impede multa por atraso no DPVAT

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 28/05/2024 - 19:28 Para compartilhar:

O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira, 28, o veto à cobrança de multas e pontuação na carteira em caso de atraso no pagamento do novo DPVAT. Os trechos tinham sido barrados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto inicial previa infração grave e multa para caso de atraso ou não pagamento do seguro. Lula, porém, entendeu que a medida era excessiva.

Para manter o veto, o governo articulou com lideranças da Câmara e do Senado e justificou a obrigatoriedade do pagamento do seguro para conseguir licenciar os veículos.

A volta do DPVAT – agora com o nome de SPVAT – era uma das demandas do Palácio do Planalto para pagar seguros a vítimas de acidente de trânsito. Além das indenizações, o SPVAT deverá cobrir internações hospitalares de acidentados.

O seguro obrigatório deverá custar entre R$ 50 e R$ 60 por ano aos donos de carros e motos. O valor oficial, porém, deverá ser decidido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).