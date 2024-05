Congresso mantém veto de Bolsonaro e rejeita criminalizar fake news

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 28/05/2024 - 16:49 Para compartilhar:

O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira, 28, o veto do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL) que tratava da Lei de Segurança Nacional. A votação mantém a decisão do ex-presidente de não considerar a divulgação de fake news em massa como crime.

Foram 317 votos a favor do veto contra 139 contrários. O Senado não precisou votar para chancelar a medida.

O texto vetado por Bolsonaro em 2022 determinava que a divulgação em massa de notícias falsas fosse considerada crime e com penas de até cinco anos de reclusão. O texto, porém, não deixa claro quais condutas seriam objeto de criminalização. Para Bolsonaro, a medida seria uma espécie de “censura”.

Internamente, o veto de Jair Bolsonaro foi visto como forma de proteger aliados políticos. Congressistas e pessoas próximas do ex-presidente são investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das milícias digitais.

Deputados e senadores ainda mantiveram o veto que aumentava as penas para servidores públicos e militares que atentem contra o Estado Democrático de Direito. A ideia foi aprovada no texto original e vetada por Bolsonaro. Na época, o ex-chefe do Planalto justificou que a proposta “viola a proporcionalidade”.