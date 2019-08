Congresso estende prazo de MP que prorroga contratos do Comando da Aeronáutica

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias o prazo de vigência da Medida Provisória 887, que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial.

O ato da presidência do Congresso está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 15.