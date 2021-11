Congresso dos EUA aprova projeto de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão

O Congresso dos Estados Unidos aprovou na noite desta sexta-feira o projeto de investimentos em infraestrutura de US$ 1,2 trilhão proposto pelo presidente Joe Biden.

A aprovação do plano representa uma vitória parcial para o democrata, que não conseguiu que fosse votado hoje seu outro projeto ambicioso, de US$ 1,7 trilhão, para reformar o sistema de proteção social do país e investir na luta contra o aquecimento global.

