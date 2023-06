‘Congresso de Rosário é um grande laboratório’, diz Masi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 17:50 Compartilhe

ROSÁRIO, 23 JUN (ANSA) – O secretário-geral da Sociedade Dante Alighieri, Alessandro Masi, disse nesta sexta-feira (23) que a 84ª edição do congresso internacional da entidade, que acontece em Rosário, Argentina, é “um grande laboratório”.

“Este 84º Congresso internacional marca uma virada na história de Dante, pelo menos a mais recente, porque aqui mesmo em Rosário estamos discutindo um tema fundamental para o futuro, que é a formação de professores”, explicou ele em declaração à ANSA.

“Um dos temas que estamos acompanhando com muita atenção é o da preparação do corpo docente, ou seja, daqueles que formam a espinha dorsal do sistema de ensino nacional no exterior.

Portanto, Rosário é e será um grande laboratório de Italiano para os italianos que virão”, destacou Masi. (ANSA).

