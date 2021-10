Congresso da OAB/RJ debaterá Lei do Clube-Empresa, influência da moda no esporte e combate à pirataria VI Congresso Internacional do Direito da Moda reunirá atletas, executivos e advogados entre os dias 8 e 10 de novembro, com o objetivo de debater pautas atuais

O VI Congresso Internacional do Direito da Moda, que acontecerá de forma virtual, terá como tema principal Direito, Moda & Esporte e reunirá atletas, executivos, influencers, profissionais de diversas áreas, estudantes e advogados entre os dias 8 e 10 de novembro, ao longo de 12 painéis, com o objetivo de debater pautas atuais em busca de soluções a favor da economia nacional

– Estou muito feliz e entusiasmada por poder organizar mais um importante evento para o Direito da Moda, unindo uma diversidade de pessoas, entre as quais estarão ilustres atletas olímpicos e paralímpicos, advogados, profissionais da Moda e executivos da Indústria, para abordar temas relevantes e superatuais, tais como a nova Lei do Clube-Empresa e a proteção de “skins” para games, entre outros, que são de interesse para todos os tipos de público – disse Deborah Portilho, Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ – CDMD.

E MAIS:

A palestra de abertura terá como convidado o treinador de vôlei multicampeão Bernardinho, que é o atual técnico da seleção de vôlei masculina da França, além de empresário, economista e professor de Empreendedorismo.

Outras figuras do esporte confirmadas são Diego Hypólito, ginasta campeão mundial, os velejadores Henrique Haddad, que disputou as Olimpíadas de Tóquio 2020 e a vice-campeã mundial Sub-17, Júlia Carreirão, os surfistas de ondas gigantes Maya Gabeira e Lucas Chumbo, o campeão panamericano no taekwondo Diogo Silva e a atleta nadadora paralímpica Joana Peixinha. O apresentador e âncora Fernando Fernandes e a apresentadora e comentarista de lutas no Canal Combate, Ana Hissa, também são destaques.

Com forte atuação em projetos sociais de difusão do esporte educacional, Diogo Silva é um dos palestrantes no Painel “Esporte e Moda na Adversidade”. Ele acredita que a intersecção entre áreas que complementam o mesmo setor é fundamental para a troca de experiências e o aperfeiçoamento e a compreensão do universo esportivo.

– A moda é fundamental para o esporte. Estamos falando de conceito. A busca para que todas as vestimentas desenvolvidas sejam cada vez mais confortáveis e adaptáveis a cada corpo e a cada modalidade é essencial nos tempos atuais. O esporte faz parte do mercado da moda, e estamos falando da expansão comercial além dos tatames e quadras – disse o atleta.

A moda também estará muito bem representada pela ativista e estilista indígena Dayana Molina. Day é fundadora da marca Nalimo e fundadora da primeira escola de design decolonial, Aldeia Criativa Design do Futuro, que trabalha na capacitação profissional em parceira da estilista com o Coletivo Indígenas Moda.

O combate à pirataria na moda esportiva também estará no centro dos debates, diante da tendência cada vez maior de customização dos personagens de jogos eletrônicos, setor que movimenta bilhões por ano.

– Fiquei muito honrado com o convite da Comissão do Direito da Moda da OAB/RJ. A pirataria afeta diretamente o segmento da moda e do esporte, e com o agravante de que muitas vezes materiais esportivos falsificados podem causar danos à saúde e à segurança de seus consumidores. É um tema atual e muito interessante. Tenho certeza de que o evento será um sucesso e estou me preparando para contribuir com o debate. Espero que possamos buscar uma conscientização maior da sociedade em relação às mazelas que a pirataria causa ao país – disse o Dr. Márcio Gonçalves, sócio e fundador da MG Advogados.

Elisa Gattás, Head do Departamento Jurídico da ASICS Latin America, é uma das atrações no Painel “ESG e o Marketing Esportivo: A Ótica Institucional e a Empresarial”. Executiva com 15 anos de formação e ampla experiência no mercado esportivo, ela está motivada para compartilhar suas experiências.

– O esporte é um assunto que sempre gera muita curiosidade e interesse, mas também muita discussão, com opiniões diversas. Será um momento muito legal, de estar na mesa com esses colegas que são referência. Acho que teremos discussões muito relevantes. Estou animada e pronta para esse dia – afirmou Elisa.

O Congresso também contará com a participação de nomes destacados na organização e no planejamento de eventos esportivos, como o jornalista Mario Andrada e Silva, ex-diretor de Comunicação da Nike, do Comitê Rio-2016 e do Rally dos Sertões, e Alexandre Neves, diretor da CSM Sport & Entertainment.

O apresentador e âncora Fernando Fernandes, da Rede Bandeirantes, e a comentarista de lutas Ana Hissa, do Canal Combate do Grupo Globo, são outros destaques da área da comunicação esportiva confirmados entre os palestrantes.







Além das palestras, o evento contará com atividades especiais para os participantes, como o IV Concurso de Pôsteres Acadêmicos e o II Concurso de Estampas, além dos 6 Minicursos que serão oferecidos, em diversos temas como pirataria digital e física, NFTs na moda, proteção de estampas e outros.

As inscrições para o VI Congresso Internacional do Direito da Moda são gratuitas e podem ser feitas no link: https://cdmd.com.br/vi-cidm/

As inscrições para os Minicursos terão uma taxa simbólica de R$ 30,00, cuja renda será integralmente revertida para uma atleta paralímpica.

E MAIS:

Saiba mais