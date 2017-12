Congresso bate recorde e chega a 60% de reprovação

SÃO PAULO, 06 DEZ (ANSA) – Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (6) pelo instituto Datafolha mostrou que 60% dos brasileiros avaliam o Congresso Nacional como “péssimo” ou “ruim”. Uma insatisfação como essa ocorreu somente em 1993, no período da hiperinflação.

Os resultados ainda demonstram que somente 5% das pessoas classificam como “bom” o desempenho dos congressistas. Esse é o menor índice de aprovação já registrado pelo Datafolha.

A taxa de rejeição ao Congresso é maior entre os mais ricos (74%) e os cidadãos com ensino superior (75%). Eleitores do possível candidato à Presidência Jair Bolsonaro (68%) e críticos do governo de Michel Temer (69%) também desaprovam a Casa. Já os maiores índices de aprovação estão entre os evangélicos pentecostais (51%) e as pessoas com ensino fundamental completo (52%). Além disso, simpatizantes do PMDB (42%) e apoiadores do governo Temer (37%) demonstram mais satisfação com senadores e deputados. Os dados foram coletados com 2.765 pessoas, entre os dias 29 e 30 de novembro. (ANSA)