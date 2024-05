Congresso aprova projeto que suspende dívidas do Rio Grande do Sul

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 15/05/2024 - 18:23 Para compartilhar:

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 15, o projeto que prevê a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, para que seja priorizada a destinação dos recursos para a reconstrução do estado. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 15, e agora segue para sanção presidencial.

O texto suspende o pagamento das parcelas e isenta o estado dos juros cobrados sobre as mensalidades. Com isso, o governo gaúcho deve ganhar uma folga próximo dos R$ 11 bilhões em parcelas e mais R$ 12 bilhões em juros.

A proposta evoluiu após semanas de negociações entre o Palácio do Planalto e o governo gaúcho, que pleiteava a suspensão dos pagamentos. Entretanto, o governo de Eduardo Leite (PSDB) ainda pede o perdão da dívida pelos próximos três anos.

A suspensão da dívida é uma das medidas apresentadas pelo Planalto em resposta às chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Segundo a Defesa Civil, 149 pessoas morreram na tragédia.