Congresso aprova créditos de R$ 15 bilhões

Depois de apreciar o Orçamento de 2018, o Congresso Nacional também aprovou, na noite desta quarta-feira, 13, uma série de projetos de lei que tratam da abertura e remanejamento de créditos. No total, esses projetos somam cerca de R$ 15 bilhões.

Dentre eles, se destacam dois: um projeto de lei que trata de crédito suplementar destinado a diversas empresas estatais, no valor de R$ 8,4 bilhões, e outro sobre deslocamento de recursos em favor dos Ministérios do Trabalho, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Agrário, na ordem de R$ 4,5 bilhões.

Pouco antes, deputados e senadores aprovaram o texto do Orçamento de 2018, sem alterações em relação ao parecer do deputado Cacá Leão (PP-BA). A proposta prevê que os gastos vão superar as receitas em cerca de R$ 157 bilhões, abaixo do déficit permitido pela meta, que é negativa em R$ 159 bilhões.