Congresso almeja o Poder

Quando voltar do recesso na próxima semana, o Congresso Nacional vai continuar com o clima de Assembleia Constituinte. Um grupo significativo de deputados quer pautar a emenda constitucional que muda o sistema de Governo de Presidencialismo para o Semipresidencialismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), avisou ao ex-presidente Michel Temer – um cacique entusiasta da mudança – que vai desarquivar a emenda do ex-deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) que propõe a alteração do mando do Brasil e a do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode -PR), que também pediu para desarquivar sua proposta que implanta o que ele chama e Presidencialismo Participativo. A mudança que se forja nos principais gabinetes do Legislativo prevê a criação do cargo de Primeiro Ministro para gerir o Governo e o presidente continuaria com suas funções de representar o Estado e comandar as Forças Armadas. O tema só não ganhou destaque porque antes de dezembro o Congresso ainda precisa aprovar a Reforma Tributária.

Brumadinho quer Schvartsman fora

O Instituto Ibero-Americano da Empresa e Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão solicitaram a gestores dos fundos internacionais Dynamo, Verde Asset e Bogari – investidores da Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) – a destituição de Fábio Schvartsman do cargo de conselheiro da empresa por ser réu no processo que julga a responsabilidade da Vale S/A. O desastre de Brumadinho – que muitos consideram crime – em janeiro de 2019 matou 272 pessoas. A carta foi enviada à Principles for Responsible Investment, pool de fundos que privilegia investimentos pautados pela promoção do ESG.

Aposta na Venezuela

Comerciante brasileiro com atuação no Distrito Federal, Amir Nasser decidiu apostar na economia da Venezuela e se transformou num dos maiores fornecedores de produtos alimentícios, de limpeza e higiene pessoal para o país. Venezuelanos sofrem com desabastecimento de produtos básicos por causa do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos.

Aldo investe no ufanismo tropical

O ex-deputado e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (PDT) pretende lançar em outubro livro sobre a Amazônia, por onde viajou por quatro meses. O enfoque terá cores nacionalistas em defesa da exploração econômica do bioma e com forte crítica à tese do movimento ambientalista mundial que defende enquadrar a gestão da maior floresta tropical do Planeta ao conceito de patrimônio da humanidade. O livro será o motivo para o lançamento de uma nova corrente política nacional, talvez até um novo partido político, com ênfase na educação básica, incentivo ao desenvolvimento tecnológico e infraestrutura na região.

Wagner e Rui disputam Salvador

O PT, que reina há 20 anos no Governo da Bahia, tem a chance de conquistar a Prefeitura de Salvador – com apoio do cabo eleitoral Lula da Silva – e, segundo petistas locais, eliminar de vez o Carlismo, em baixa desde que ACM Neto topou fundir o DEM com o PSL no União Brasil e sumiu do cenário nacional. Mas os dois caciques do petismo atualmente, Jaques Wagner e Rui Costa, decidiram se desintender sobre a indicação para o candidato a prefeito. Cada um já tem seu apadrinhado com nome guardado a sete chaves. E ambos querem o apoio do MDB municipal. Os orixás de Salvador terão trabalho.

Bolsonaro sonhou com vaga de Moro

Adivinha quem fez planos para se candidatar a senador em eventual eleição suplementar caso Sergio Moro (União-PR) seja cassado como senador? Jair Bolsonaro. Ele fez planos sob sigilo até dos mais próximos, antes de ficar inelegível no TSE. Confidenciou a poucos amigos. Nem o PL sabia.

Ventos, pás e grana

Graças aos ventos e investimentos em usinas eólicas, desde abril de 2021 a região Nordeste aumenta o volume de energia vendido para o Sudeste e Centro Oeste. De janeiro a junho os cata-ventos do continente e off shore da costa do Nordeste exportaram entre 2 mil e 3 mil MW mensais. Só no mês passado foram mais de 4 mil MW, em média.

Fel na Dolce

Depois de perder o emprego e ser obrigada a pagar prejuízo de R$ 185 mil com venda consignada de produtos da Dolce & Gabbana, a vendedora KRA denunciou a empresa por assédio moral. A Dolce do Iguatemi paulista a responsabilizou por perda total de produtos deixados na casa de cliente, que não foram comprados nem devolvidos.

NOS BASTIDORES

Uma casa para férias

O casal presidencial procura reduto para férias que não seja a base de Aratu (BA). Não faltam sugestões de amigos e puxa-sacos para Lula e Janja comprarem casa de praia.

Data venia & praia

Um ex-ministro do STF comprou em 2020 exclusivo terreno de R$ 3 milhões na Vila do Hotel Fasano Trancoso, no Sul da Bahia. E agora vai curtir a aposentadoria à beira mar. Mas não sai da terra natal.

País dos vira-latas

A expressão “Vira-lata Caramelo” está na fila para ser oficializada como Manifestação Cultural Imaterial do Brasil. O PL 1897/23 é do deputado federal Felipe Becari (União-SP). Dados da DogHero apontam para 1,9 milhão de sem-raças no País.

Caraíva Juvenil

A curadora Joana Savaglia promove de 4 a 7 de setembro a 2ª edição da Caraíva Juvenil (CAJU), a festa literária com temática indígena na vila praiana. Daniel Munduruku e Ailton Krenak já confirmaram.





