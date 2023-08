Congressistas democratas dos EUA viajam para Brasil, Colômbia e Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2023 - 15:27 Compartilhe

Vários congressistas democratas dos Estados Unidos viajarão para Brasil, Colômbia e Chile de 14 a 21 de agosto para estreitar laços, com três prioridades: meio ambiente, defesa da democracia e os processos de paz, informou a associação que patrocina a viagem pela América do Sul.

A delegação “ajudará a traçar um rumo para revitalizar a relação”, baseando-a “no respeito mútuo, na compreensão e no compromisso de cooperação”, afirma o Centro de Pesquisa em Economia e Política (CEPR) em um comunicado ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (4).

A viagem ocorre em um momento no qual a China, parceiro comercial inevitável da América Latina, se esforça para ganhar peso na região, onde vários países reclamam que Washington não lhes dá atenção o suficiente.

O grupo será integrado por Alexandria Ocasio-Cortez, Joaquín Castro, Greg Casar, Nydia Velázquez e Maxwell Frost, além de Samantha Ramirez como representante do famoso senador esquerdista e ex-candidato às primárias presidenciais Bernie Sanders.

Eles se reunirão com altos funcionários governamentais, deputados e a sociedade civil dos três países que representam a nova frente de esquerda latino-americana.

“Já está na hora de a relação dos Estados Unidos com a América Latina se realinhar”, avalia Ocasio-Cortez, citada no comunicado.

“Os Estados Unidos necessitam reconhecer os danos que cometemos por meio de políticas intervencionistas e extrativistas”, acrescenta.

A defesa da democracia será um dos principais temas da viagem, pela importância de preservar as instituições “da violência política” e “da desinformação”.

Será particularmente importante no Brasil.

“As insurreições gêmeas” em Washington e Brasília “deixaram claro que o destino da democracia nos Estados Unidos está estreitamente ligado ao dos seus vizinhos do sul”, aponta o comunicado.

Faz referência ao ataque de partidários do ex-presidente americano Donald Trump ao Capitólio em janeiro de 2021 e dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro à sede das Três Poderes em janeiro de 2023, nos dois casos após as eleições.

“A política externa contribuiu com muita frequência para a instabilidade na América Latina”, considera Greg Casar, citado na nota, em alusão a intervenções no passado, sobretudo para substituir líderes de esquerda por governos de direita.

Os congressistas falarão também das consequências do aquecimento global.

Há preocupação com a floresta amazônica, que logo poderia alcançar um “ponto de inflexão” e se propõem a “aprender” com “os povos indígenas” e com os governos dos países anfitriões.

Bernie Sanders espera que a delegação “ajude a apresentar uma nova face” dos Estados Unidos, baseada “no compromisso”.

Durante o giro também serão abordados os processos de paz na região, especialmente em memória às vítimas, as negociações multilaterais para a desmobilização dos grupos armados e das iniciativas governamentais para deter a extração ilegal dos recursos naturais.

