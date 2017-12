Congressistas alertam para que Trump não tente atrapalhar investigações

Líderes democratas e republicanos do Congresso dos Estados Unidos alertaram o presidente Donald Trump para que ele não tente influenciar as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado.

Os senadores Mark Warner e Adam Schiff emitiram comunicados hoje, após o ex-secretário de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, ter sido considerado culpado de mentir para a Agência Federal de investigação (FBI), na investigação do conselheiro especial Robert Mueller.

Warner e Schiff disseram que seria inaceitável se Trump tentasse influenciar quaisquer investigações.

Warner se refere a um “padrão alarmante” de Trump, incluindo a demissão do ex-diretor do FBI, James Comey, pelo republicano. Schiff especulou que a delação pode fazer com que a Casa Branca e seus aliados tentem frear as investigações ou acabar com o trabalho da equipe de Mueller prematuramente. Fonte: Associated P