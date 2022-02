Congolês morreu após traumatismo do tórax com contusão pulmonar, diz perícia

O congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, espancado até a morte na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na semana passada, morreu após traumatismo no tórax, com contusão pulmonar causada por ação contundente, diz perícia. As informações são do g1.

De acordo com um laudo do IML (Instituto Médico Legal), os pulmões de Kabagambe tinham áreas hemorrágicas de contusão e também vestígios de broncoaspiração de sangue.

O congolês foi espancado por mais de 15 minutos com golpes de mata leão, socos, chutes e madeirada, após cobrar um pagamento que estava atrasado em um quiosque onde trabalhava, no Posto 8. Ele teria sido agredido pelo gerente do local e outras cinco pessoas.

Moïse Kabagambe, de 24 anos, estava no Brasil desde 2014, quando fugiu da guerra na República Democrática do Congo. Ele foi enterrado no domingo (30) no Cemitério de Irajá.

