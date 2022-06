Congelani! Os 4 signos mais frios do zodíaco

As noites têm sido muito capricornianas pra você? Bem, se pra você de gelo já basta o clima, contamos quais são os signos mais frios do zodíaco.







Capricórnio

Ele é o mais pragmático e racional signo do zodíaco.

Capricórnio cria uma pequena camada de gelo em torno de suas emoções, para proteger-se e evitar que entrem em seu intenso e profundo mundo emocional.

Seja no trabalho, na carreira ou na família, ele é o chefão, o todo-poderoso, que todos respeitam e dizem amém, pois sua frieza e racionalidade dificilmente aponta por caminhos errôneos.

Se tiver algo ou alguém em seu caminho, ele vai passar por cima, sem olhar para trás. Não se empolgue muito com uma possibilidade junto de um capricorniano.

Você pode ganhar um balde de água fria em sua cabeça.

Afinal, os capricornianos só comemoram o que for real e concreto. Antes de qualquer coisa se concretizar, eles mantêm a discrição. Saiba mais características do signo de Capricórnio aqui.

Virgem

Se você insistir em se apaixonar por ele, vá devagar, se não quiser levar o maior e mais frio fora de sua vida. O virginiano possui discernimentos e é bastante racional.

Compreender o mundo emocional é algo que está bastante distante das necessidades dos virginianos, sejam homens ou mulheres.

Eles costumam ser avessos a manifestações dramáticas e muito sensíveis, Muitos deles não se entregam emocionalmente, procuram manter o controle sobre as emoções.

Por isso, muitas vezes são frios. Detestam, odeiam, abominam, manifestações emocionais viscerais. São muito frios, afinal, o mundo tem que rodar de um jeito correto, como um relógio suíço, e emoções não cabem nesse mundo interiormente organizado. Saiba mais características do signo de Virgem aqui.

Aquário

Aquário tem fama de ser uma fôrma de gelo, mas não é bem assim não. Veja que ele só apareceu em terceiro nesta lista. Mas lembre que ainda está na lista, né, mores?

Os aquarianos são frios e racionais, sabem ser indiferentes como poucos.

São regidos pela mente e possuem um medo absurdo do mundo emocional, seja de suas próprias emoções ou das de quem os rodeia. Eles se assustam com manifestações de afeto e, geralmente, saem correndo.

Aquário possui uma imensa dificuldade de se relacionar, mas anseia por uma sociedade equilibrada e civilizada.

Aquarianos são justos e racionais.

E o que é justo é justo, doa a quem doer. Saiba mais características do signo de Aquário aqui.

Sagitário

Os sagitarianos possuem um lado animal (vamos lembrar que ele é metade cavalo, certo?) e sabe dar coices como ninguém.

Sagitarianos são agressivos, costumam dizer a verdade doa a quem doer, pouco se importando se você está preparado para ouvi-la.

São chatos, muitas vezes, querendo que você, pobre mortal, atinja a profundidade e extensão de seus pensamentos e conclusões.

Tudo o que fazem, fazem com um humor inteligente, que pode encantar você. Mas não se iluda, dificilmente ele se prende a alguém por muito tempo.

Até apaixonam-se com facilidade, mas desencanam com a mesma velocidade. Saiba mais características do signo de Sagitário aqui.