Confusão mental de esposa de Dave Grohl preocupa amigas: ‘Muitas lágrimas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 11:02 Para compartilhar:

Após Dave Grohl revelar o nascimento de filha fora do casamento, a esposa do astro, Jordyn Blum, vem enfrentando um momento difícil. Amigas da ex-modelo relataram uma “instabilidade mental” na mulher e se mostraram preocupados com a possibilidade dela retomar o casamento com o guitarrista e líder do Foo Fighters.

“Um dia, Jordyn Blum abandonou sua aliança de casamento e prometeu se divorciar do marido infiel”, explicou uma fonte próxima da produtora ao portal Daily Mail. “No dia seguinte ela está em casa usando o anel e chorando porque não quer que o casamento acabe”, completou.

+ Show de Léo Santana é adiado após alerta de tempestade em São Paulo

Pessoas próximas de Blum estão tão preocupadas com seu emocional e a incerteza da mulher frente a escolha de perdoar ou não o astro, que organizaram uma “intervenção”, sob o risco de romper a amizade com ela caso ela aceite o pedido de Grohl para consertar o casamento. “Houve muitas lágrimas durante a sessão”, afirmou uma fonte ao Daily Mail.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dave Grohl (@davestruestories)

“Uma das amigas dela, que foi sua confidente por muitos anos, até disse a Jordyn que perderia todo o respeito por ela se aceitasse Dave de volta e que ela se afastaria de uma amizade de décadas”, completou a fonte.

No início de setembro, o líder do Foo Fighters fez uma postagem no Instagram em que revelava o nascimento de uma filha fora do casamento, e também completou dizendo que amava suas filhas e esposa e “está fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança delas e ganhar seu perdão”.

Além da esposa, as filhas de Grohl também parecem estar bastante incertas do que fazer a seguir. Desde o anúncio, Violet Maye, de 18 anos e Harper Willow de 15, desativaram seus perfis nas redes sociais e não comentaram publicamente sobre o ocorrido.