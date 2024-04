Agressões na Câmara: confusão entre Glauber Braga e membro do MBL é a quarta desde início do atual governo

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) expulsou Gabriel Costenaro, um membro do MBL, da Câmara com pontapés, nesta terça-feira, 16, após relatar ter sido perseguido e intimidado pelo sujeito. À polícia, o parlamentar relatou ser perseguido pelo rapaz e ter sido intimidado por ele em ao menos outras cinco ocasiões.

Kim Kataguiri (União Brasil-SP) também se envolveu na confusão após comparecer a uma delegacia para apoiar o companheiro de MBL. Gabriel Costenaro já foi alvo de um boletim de ocorrência por supostamente ameaçar a mãe de uma militante, também do PSOL, no Rio de Janeiro.

Glauber e Kim só não partiram para agressão física por terem sido contidos por policiais. O deputado do União Brasil declarou à IstoÉ que entrará com um pedido de cassação contra o psolista.

Apesar da recente cena de confusão, não são raras imagens de agressões e fortes discussões na Câmara dos Deputados. Desde janeiro de 2023, já foram registrados quatro episódios de violência, contando com o recente de Glauber Braga.

Em abril de 2023, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC), que já foi acusado de agressão e pediu refúgio no México por perseguição política, se envolveu em uma confusão com Duarte Junior (PSB-MA) durante sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Os dois parlamentares trocaram empurrões e xingamentos na ocasião.

Apenas três meses depois, em 5 de julho, os deputados Gilvan da Federal (PL-ES) e Paulo Guedes (PT-MG) também tiveram um desentendimento, e o episódio escalou para uma confusão generalizada.

No começo da sessão, Gilvan da Federal prestou apoio à Gustavo Gayer (PL-GO), acusado de racismo, e criticou a reforma tributária ironizando o presidente Lula e o chamando de “ladrão”. “Seja homem, rapaz. Isso é covarde”, respondeu Paulo Guedes ao parlamentar.

O desentendimento acabou em briga generalizada no Plenário e outros parlamentares tiveram de intervir para apaziguar a situação.

Já em dezembro de 2023, durante uma sessão de promulgação da reforma tributária, o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) agrediu Messias Donato (Republicanos-ES), além de chamar Nikolas Ferreira (PL-MG) de “viadinho”.

Na ocasião, deputados bolsonaristas cantavam: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão” para o presidente. Washington fez uma gravação pelo celular, agrediu Nikolas verbalmente e prometeu entrar com uma representação contra o deputado.

A ação foi o suficiente para Messias Donato segurar o parlamentar pelo braço e receber um tapa na cara de Washington. “Se me empurrar, dou de novo. A esquerda é muito passiva com a violência da direita. Comigo, bateu, levou”, exclamou o petista.

Confira um vídeo do momento:

O deputado Washington Quaquá (PT-RJ), vice-presidente do partido, deu um tapa na cara do deputado bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES). “A esquerda é muito passiva com a violência da direita. Comigo bateu, levou”, disse Quaquá. Vídeo circula nos zaps de assessores. pic.twitter.com/FDp3uT0LVH

— Levy Teles (@Levynho_) December 20, 2023