Confusão em show de Travis Scott provoca polêmica em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 17:50 Compartilhe

ROMA, 9 AGO (ANSA) – Uma confusão durante o show do rapper norte-americano Travis Scott no Circo Massimo, em Roma, levantou um debate na capital italiana sobre se a histórica arena de entretenimento do Império Romano deve receber apresentações.

Durante o evento realizado na última segunda-feira (7), dezenas de pessoas precisaram de tratamento para irritação nos olhos e garganta, aparentemente depois do uso de spray de pimenta em meio a um conflito entre fãs. Além disso, um menino ficou ferido após cair de uma estrutura que havia escalado para tentar ver o show sem ingresso.

Alfonsina Russo, superintendente do parque arqueológico do Coliseu, que fica perto do Circo Massimo, pediu o fim dos shows de rock no local, citando o mau comportamento do público e o volume da música.

No entanto, o chefe de eventos da prefeitura de Roma, Alessandro Onorato, mandou Russo desistir da ideia, afirmando que ela havia armado uma “disputa estéril”. “Havia 60 mil jovens com idade média de 20 anos no Circo Massimo e zero incidentes”, disse ele.

O representante da prefeitura criticou as declarações e reforçou que “felizmente” a executiva “não decide o que acontece” no monumento.

Segundo Onorato, “uma pessoa ficou ferida, mas felizmente ela está bem”. Trata-se de “um rapaz que se machucou não no Circo Massimo, mas na área do parque arqueológico do Coliseu, onde a diretora é Alfonsina Russo, a mesma que causou a briga”.

“Talvez, se ela tivesse controlado melhor o local, o rapaz não teria se machucado”, concluiu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias