Confusão em partida de futebol na Guiné mata mais de 50

CONACRI, 2 DEZ (ANSA) – Pelo menos 56 pessoas morreram durante uma confusão entre torcidas em uma partida de futebol em N’Zérékoré, uma das principais cidades da Guiné, na África.

O incidente ocorreu no último domingo (1º), no jogo entre N’Zérékoré e Labé, que disputavam a final de um torneio organizado para homenagear Mamady Doumbouya, que deu um golpe de Estado em 2021 e comanda a junta militar no poder desde então.

“Protestos de insatisfação com as decisões da arbitragem levaram ao lançamento de pedras pelos torcedores, resultando em debandadas fatais”, diz um comunicado do governo.

“Os serviços hospitalares estimaram o número provisório de mortos em 56, com vários outros feridos”, acrescentou a nota do Executivo, prometendo investigar para “estabelecer quem são os responsáveis” pela tragédia.

A confusão teria se iniciado após a expulsão de um jogador nos minutos finais da partida, mas a oposição acusa o governo Doumbouya de ter usado o torneio para fins políticos.

O militar derrubou o presidente Alpha Condé em setembro de 2021 e prometeu entregar o poder para um governo civil até o fim de 2024, mas não deu indícios de que cumprirá a promessa.

“O governo é diretamente responsável por esse desastre, que custou as vidas de cidadãos inocentes, incluindo muitas crianças”, disse a Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC), uma das poucas vozes dissidentes na Guiné. (ANSA).