Confusão e chuva de gols: jogo entre Fluminense e Atlético-MG bomba nas redes sociais Em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão, Tricolor venceu o Galo por 5 a 3, no Maracanã

Não faltou emoção no Maracanã. Com direito a oito gols, briga no intervalo e muitas provocações ao longo dos 90 minutos, Fluminense e Atlético-MG protagonizaram um jogo eletrizante na noite desta quarta-feira (8). O Tricolor levou a melhor e venceu por 5 a 3, com show de Germán Cano e Luiz Henrique.





O duelo entre Fluminense e Atlético-MG, é claro, foi um dos temas mais comentados nas redes sociais. Em razão da atuação e vitória tricolor, o nome do técnico Fernando Diniz também foi lembrado pelos internautas.

Dos oito gols na partida, cinco foram marcados no primeiro tempo, sendo 3 a 2 para o Fluminense. Na ida para os vestiários no intervalo, o técnico Mohammed Turco, do Atlético-MG, provocou o atacante Luiz Henrique, do Flu, e gerou uma confusão no gramado – que seguiu no túnel para os vestiários.

+ Decidiu parar a quimioterapia: lembre a luta de Oscar Schmidt contra câncer

No segundo tempo, o Atlético-MG empatou logo no início, mas o Fluminense reagiu rapidamente e definiu a partida com o placar de 5 a 3. Nas redes sociais, não faltaram comentários sobre a partida. O argentino Germán Cano, autor de dois gols, e o atacante Luiz Henrique, foram bastante exaltados.

Com a vitória, o Fluminense saltou para o sétimo lugar, com 14 pontos. Já o Atlético-MG caiu para quarto, com 16. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Atlético-GO, sábado (11), às 19h, no Maracanã. Já o Galo recebe o Santos, no mesmo dia e horário, no Mineirão.

Confira abaixo a repercussão da web:

Hoje eu tô com orgulho desse Fluminense, inexplicável a entrega e a qualidade que mostraram hoje. PODEMOS MAIS!!! — NostalgiaFlu (@NostalgiaFlu) June 9, 2022

torcedor do Fluminense vai do céu ao inferno em questão de segundos — geovanna (@geocamposx) June 9, 2022

germán cano nasceu pra jogar no fluminense football club, e nada me convencerá o contrário disso — Lucas ᶠᶠᶜ (@L_Almeida20) June 9, 2022

Fluminense é inimigo da tranquilidade — ᶠᶠᶜ (@Svvictor52) June 9, 2022

Fernando Diniz dando nó tático no Turco Mohamed. — Futmais (@futtmais) June 9, 2022

Fluminense pare por aí porque 6 eu só tomo do Cruzeiro! — Atlético (@aItetico) June 9, 2022

E MAIS:

E MAIS: