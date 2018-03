Confundiado com Joesley, Wesley Batista é hostilizado em restaurante em SP

O empresário Wesley Batista, acionista do Grupo J&F, foi hostilizado neste domingo, 11, enquanto almoçava na churrascaria Barbacoa, no bairro do Itaim-Bibi, em São Paulo. Wesley deixou a prisão no dia 20 de fevereiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Confundido com seu irmão, Joesley Batista, que foi solto na sexta-feira, Wesley foi chamado de “ladrão” e ouviu gritos de “Fora, Joesley!”, conforme mostram vídeos gravados por clientes do restaurante.

Em meio ao clima hostil, o empresário permaneceu sentado até terminar sua refeição.

Wesley foi preso em setembro de 2017 na Operação Tendão de Aquiles – a prisão foi determinada na investigação sobre uso de informação privilegiada para obter ganhos econômicos (insider trading).

Com a palavra, Wesley

Procurada, a assessoria de imprensa do empresário informou que não vai se manifestar.