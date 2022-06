Confrontos no Sudão deixam mais de 100 mortos

KHARTUM, 13 JUN (ANSA) – Ao menos 117 pessoas morreram durante confrontos étnicos na região de Darfur, no Sudão, neste fim de semana, informou Ibrahim Hachem, um líder tribal, à imprensa local nesta segunda-feira (13).

Além das mortes, 14 vilas em Kolbus, na Darfur Ocidental, foram destruídas. Hachem lidera a Gimir, uma tribo não árabe, que teria lutado contra a Rizeigat, que etnia árabe.





A área de Darfur, próxima à fronteira com o Chade, vive intensos conflitos por disputa de terras e mais de 200 pessoas morreram só no mês de abril deste ano por conta das guerra local.

Em postagem no Twitter, o representante da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Sudão, Volker Perthes, disse estar “chocado” com a violência e com “tantas mortes” em Darfur.

“O ciclo de violência em Darfur é inaceitável e destaca as causas profundas que devem ser abordadas. Apelo aos líderes comunitários, autoridades e grupos armados para diminuir a escalada e garantir a proteção dos civis”, acrescentou.

A nova onda de ataques e conflitos começa a repetir uma situação vista em 2003, quando mais de 300 mil pessoas morreram em uma guerra étnica que durou meses e deixou profundos e graves problemas até hoje.

Apesar de ataques pontuais serem registrados ao longo dos anos, um golpe de Estado em outubro de 2021 voltou a agravar a situação e a enfraquecer a presença de forças de ordens constitucionais na região. (ANSA).