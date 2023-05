Confrontos étnicos deixam 54 mortos na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2023 - 10:22 Compartilhe

Os confrontos étnicos que abalam o estado indiano de Manipur desde quarta-feira e que motivaram a mobilização dos militares já provocaram 54 mortes, de acordo com um balanço divulgado neste sábado (6) pela agência de notícias PTI.

Milhares de soldados foram enviados ao estado da região nordeste da Índia, próximo da fronteira com Mianmar, depois que protesto de comunidades tribais na quarta-feira terminou em distúrbios.

O grupo tribal protestou contra o pedido da etnia majoritária em Manipur, os ‘meitei’, por benefícios com medidas de ‘discriminação positiva’.

Os soldados foram enviados na quinta-feira com ordens de atirar em “casos extremos” para tentar apaziguar a situação.

As autoridades também bloquearam o acesso à internet e determinaram um toque de recolher.

A situação continuava tensa neste sábado, depois que novos incidentes foram registrados na sexta-feira, de acordo com fontes policiais.

O balanço inicial dos confrontos anunciado na quinta-feira mencionava seis mortes, mas a agência indiana PTI informou neste sábado que a violência deixou 54 vítimas fatais, de acordo com os dados obtidos nos necrotérios da região.

As autoridades locais e as forças de segurança não divulgaram um balanço oficial, mas o ministro indiano do Direito e Justiça da Índia, Kiren Rijiju, declarou neste sábado que “muitas vidas foram perdidas” durante os distúrbios.

O estado isolado de Manipur é cenário há várias décadas de tensões que envolvem grupos étnicos e separatistas.

A região abriga dezenas de grupos tribais e guerrilheiros com reivindicação que vão de maior autonomia até a separação do restante da Índia.

