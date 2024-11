Confrontos entre sunitas e xiitas deixam mais de 80 mortos no Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2024 - 10:03 Para compartilhar:

Ao menos 82 pessoas morreram e 156 ficaram feridas desde a quinta-feira em confrontos entre sunitas e xiitas no noroeste do Paquistão, informou à AFP, neste domingo (24), um funcionário do governo local, que indicou que tiroteios ainda eram ouvidos em algumas regiões.

“Entre os mortos, 66 são xiitas e 16, sunitas”, disse o funcionário, que pediu para não ter seu nome divulgado. Os confrontos começaram na quinta-feira, quando uma dezena de homens atirou contra ônibus que transportavam xiitas.

Na sexta e no sábado, os xiitas lançaram represálias em bairros sunitas, informaram moradores e autoridades locais.

Cerca de 300 famílias fugiram no sábado, enquanto tiroteios com armas leves e pesadas prosseguiam durante a noite, embora não tenham sido reportadas novas vítimas.

O Paquistão é um país de maioria sunita, mas no distrito de Kurram, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, vive uma grande população xiita e as comunidades se enfrentam há décadas.

