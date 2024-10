Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 OUT (ANSA) – As autoridades italianas revelaram que ao menos 30 policiais ficaram feridos em confrontos no protesto pró-Palestina em Roma e quatro manifestantes foram detidos.

Além disso, uma menina ficou ferida na cabeça na Piazzale Ostiense. (ANSA).