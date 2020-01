Confrontos durante protesto deixam 400 feridos no Líbano

BEIRUTE, 19 JAN (ANSA) – Cerca de 400 pessoas ficaram feridas no Líbano, neste sábado (18), durante confrontos entre manifestantes e policiais em um protesto contra o governo, segundo dados divulgado pela Cruz Vermelha libanesa e pela Defesa Civil hoje (19). A manifestação realizada próximo ao Parlamento, na capital Beirute, foi a mais violenta desde o início das mobilizações em meio a uma severa crise econômica no país. Diversos manifestantes atacaram objetos contra as autoridades, que tentavam impedir a entrada de um grupo no Parlamento. A polícia reagiu com gás lacrimogêneo, balas de borracha e canhões de água. Ao todo, 377 pessoas foram atendidas no local, ou hospitalizadas, após o conflito, de acordo com o balanço. Diante da confusão, o presidente do Líbano, Michel Aoun, e o primeiro-ministro Saad Hariri ordenaram a intervenção do exército do país e de comandantes de segurança para “reestabelecer a calma” no centro da capital. (ANSA)