Edição Da Semana

Os confrontos do Mundial de Clubes 2023 foram definidos em sorteio realizado pela Fifa na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana de Rabat, no Marrocos. Flamengo e Real Madrid, já na semifinal, conheceram seus potenciais adversários, que se enfrentam nas quartas de final. O torneio acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

O vencedor do primeiro duelo já definido entre Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia, enfrenta o Seattle Sounders, dos EUA. A equipe vitoriosa desta chave encara o Real Madrid na semifinal.

Do lado da chave do Flamengo, acontece o duelo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, representante do país-sede. O rubro-negro pode reencontrar a equipe saudita, visto que se enfrentaram na semifinal da edição de 2019, vencida pelo clube brasileiro por 3 a 1.





Chaveamento do Mundial de Clubes 2023 (Foto: Reprodução/FIFA+)

CONFIRA OS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES 2023

Primeira fase

Jogo 1: Al Ahly x Auckland City

Quartas de final

Jogo 2: Seattle Sounders x Vencedor do Jogo 1 (Al Ahly ou Auckland City)

Jogo 3: Al Hilal x Wydad Casablanca

Semifinais

Jogo 4: Flamengo x Vencedor do Jogo 3 (Al Hilal ou Wydad Casablanca)

Jogo 5: Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 (Seattle Sounders ou Al Ahly ou Auckland City)





