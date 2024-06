Confrontos diretos pelo G-4 encerram a disputa da 10ª rodada da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 5:00 Para compartilhar:

No encerramento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a disputa por uma vaga no G-4 promete boas emoções neste domingo. Serão disputados quatro jogos, com dois confrontos diretos.

Em busca da reabilitação depois de perder a liderança, o Goiás recebe o Coritiba, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O time esmeraldino perdeu por 1 a 0 para ao Mirassol e tem 17 pontos, enquanto o Coritiba tem 14 e conta com a estreia do técnico Fábio Mathias, ex-auxiliar do Botafogo-RJ.

Com 17 pontos, o Mirassol vai enfrentar o Sport, na Arena Pernambucano, no Recife. O Sport chegou aos 15 pontos ao acabar com uma sequência de três derrotas na última rodada, ao bater por 1 a 0 o Paysandu.

Também com 15 pontos, após perder para o Vila Nova, por 3 a 2, o Ceará busca a reabilitação para não perder o G-4 de vista contra o Brusque, no Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). O time catarinense não ganha há 10 partidas e, com apenas seis pontos, está na zona de rebaixamento. Vem de derrota, por 2 a 1, para o Amazonas.

Quem também figura entre os últimos colocados é o Botafogo-SP, com sete pontos. Após empatar sem gols com o CRB, em Maceió (AL), o time de Ribeirão Preto recebe o Vila Nova, que está no meio da tabela, com 14 pontos.

Confira os jogos da 10ª rodada:

DOMINGO

11h

Botafogo-SP x Vila Nova

16h

Brusque x Ceará

18h30

Goiás x Coritiba

Sport x Mirassol