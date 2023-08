Confrontos das oitavas da Série D são definidos com mais 10 classificados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 22:28 Compartilhe

Estão definidas as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 10 times garantiram as vagas restantes nos mata-matas. Eles se juntam aos seis classificados no sábado e, agora, restam apenas 16 clubes de um total de 64 que iniciaram a competição.

Os times que avançaram na terceira fase são Patrocinense-MG, Atlético-CE, Caxias-RS, Anápolis-GO, Sousa-PB, Nacional-PB, Nacional-AM, Maranhão-MA, Retrô-PE e Camboriú-SC. Eles se juntam a Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ceilândia-DF, Portuguesa-RJ, Ferroviário-CE e Bahia de Feira-BA.

Com todos os 16 times classificados, os confrontos das oitavas de final ficaram desta forma: Bahia de Feira-BA x Nacional-AM, Atlético-CE x Souza-PB, Nacional-PB x Ferroviário-CE, Maranhão-MA x Retrô-PE, Caxias-RS x Ceilândia-DF, Patrocinense-MG x Portuguesa-RJ, Camboriú-SC x Athletic-MG e Ferroviária-SP x Anápolis-GO.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu de forma oficial, mas a tendência é que os confrontos de ida das oitavas de final aconteçam nos dias 12 e 13 de agosto, e os de volta nos dias 19 e 20 de agosto.

Em campo, os mandantes fizeram valer o fator casa e comemoraram as classificações. A Tuna Luso-PA perdeu no tempo normal (1 a 0) e depois acabou eliminada nos pênaltis pelo Maranhão-MA. No último jogo do dia, o Maringá empatou por 1 a 1 com o Camboriú e depois perdeu a vaga nos pênaltis: 6 a 5.

Segundo melhor time da primeira fase, o Nacional-AM venceu mais uma vez o Parnahyba-PI, desta vez por 3 a 0, na capital manauara, confirmando que é um dos fortes candidatos ao acesso. O Ferroviário-CE, dono da melhor campanha, é o único time invicto.

O futebol paulista segue representado apenas com a Ferroviária, de Araraquara. A Internacional de Limeira foi eliminada ao empatar por 1 a 1 com o Caxias, em Caxias do Sul (RS). Tinha perdido em casa por 1 a 0. Santo André e XV de Piracicaba acabaram eliminados na fase de grupos.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 2ª FASE:

SÁBADO

Athletic-MG 0 x 0 Brasiliense-DF (Ida: 2 x 0)

Hercílio Luz-SC 2 (2) x (4) 2 Ferroviária-SP (Ida: 1 x 1)

Ceilândia-DF 3 x 0 Vitória-ES (Ida: 0 x 1)

Portuguesa-RJ 4 x 0 Operário-MT (Ida: 0 x 1)

Ferroviário-CE 3 x 0 Princesa do Solimões-AM (Ida: 1 x 1)

Bahia de Feira-BA 1 (7) x (6) 0 Potiguar-RN (Ida: 0 x 1)

DOMINGO

Patrocinense-MG 2 x 1 Brasil-RS (Ida: 0 x 0)





Atlético-CE 3 x 0 Águia-PA (Ida: 1 x 1)

Caxias-RS 1 x 1 Inter de Limeira-SP (Ida: 1 x 0)

Anápolis-GO 3 x 1 Democrata GV-MG (Ida: 0 x 0)

Nacional-AM 3 x 0 Parnahyba-PI (Ida: 0 x 2)

Nacional-PB 3 x 1 ASA-AL (Ida: 0 x 1)

Sousa-PB 2 x 1 Falcon-SE (Ida: 1 x 1)

Tuna Luso-PA 0 (4) x (5) 1 Maranhão-MA (Ida: 3 x 2)

Retrô-PE 2 x 1 Pacajus-CE (Ida: 2 x 1)

Maringá-PR 1 (5)x (6) 1 Camboriú-SC (Ida: 0 x 0)

