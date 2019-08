Confronto entre policiais e criminosos interdita Avenida Brasil

Rio – Um confronto envolvendo criminosos e policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) interditou a Avenida Brasil por 20 minutos na tarde deste sábado. De acordo com a PM, agentes faziam patrulhamento pela região quando criminosos atiraram contra as equipes na altura da comunidade Morro do Chaves, em Barros Filhos.

Houve confronto, e, segundo a polícia, até o momento não há relatos de feridos. Ninguém foi preso na ação. A via já foi liberada e a ocorrência encaminhada para 39ªDP (Pavuna).