Confronto direto na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana Fora de casa, o Alvinegro enfrenta o Goiás, quarto colocado do campeonato, na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão

O Botafogo tem um desafio importante nesta reta final da Série B. A equipe viaja para enfrentar o Goiás, quarto colocado da tabela, em um confronto direto pelo acesso à elite do futebol nacional. Enquanto isso, na base, o time vai jogar as duas partidas das quartas de final da Copa Rio Sub-20/OPG, contra a Cabofriense.

A partida contra o Goiás acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio da Serrinha, pela 32º rodada da Série B. O Botafogo encara a equipe goiana fora de casa, onde o time ainda não conseguiu ter um bom aproveitamento na competição. Ambas as equipes estão em busca do acesso, mas o Alvinegro vem na frente, com 55 pontos, enquanto o Goiás está com 52.

No futebol feminino, a equipe perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca Femino na rodada passada. Porém, o Botafogo segue firme na busca pelo bicampeonato estadual. A próxima partida do time é no sábado, contra o Bangu, no Caio Martins, pela sétima rodada da competição. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.

CALENDÁRIO DO BOTAFOGO NA SEMANA



SEGUNDA-FEIRA (24/10)

Copa Rio Sub-20/OPG – Quartas de final

Cabofriense x Botafogo

Local: Estádio Leônidas da Silva – 15h

TERÇA-FEIRA (26/10)

Campeonato Brasileiro Série B – 32º rodada

Goiás x Botafogo

Local: Estádio da Serrinha – 21h30

Onde assistir: Premiere, Sportv e tempo real do LANCE!

QUINTA-FEIRA (28/10)

Copa Rio Sub-20/OPG – Quartas de final

Botafogo x Cabofriense

Local: CEFAT – 15h

SÁBADO (30/10)

Campeonato Carioca Feminino – 7º rodada

Botafogo x Bangu

Local: Caio Martins – 15h

