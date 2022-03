Confronto de streamings e mudança na cerimônia preparam palco para Oscar

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) – O faroeste sombrio, “Ataque dos Cães”, enfrentará o drama sobre uma família surda “No Ritmo do Coração” pela maior honraria da indústria cinematográfica neste domingo, quando, livre das restrições da pandemia do ano passado, uma grande multidão de Hollywood se reunirá para o Oscar.

Os filmes são os favoritos ao prêmio de melhor filme na cerimônia do Oscar, que promete algumas reviravoltas. Entre elas, a de que a vitória de qualquer um dos filmes representaria um marco pelo fato de um serviço de streaming estar recebendo a estatueta.

A Netflix lançou “Ataque dos Cães”, enquanto “No Ritmo do Coração” é transmitido pela Apple TV+.

Após reclamações passadas sobre a falta de diversidade, dois dos quatro prêmios de atuação deste ano podem ir para pessoas não brancas. Will Smith é o grande favorito para vencer seu primeiro Oscar com “King Richard: Criando Campeãs”, dizem os observadores de prêmios, assim como Ariana DeBose em “Amor, Sublime Amor”.

As comediantes Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes serão as anfitriãs do evento, e esta é a primeira vez que três mulheres guiam a cerimônia em seus 94 anos de história. Beyoncé e Billie Eilish vão se apresentar.

Em uma tentativa de atrair mais espectadores, especialmente os mais jovens, após anos de declínio na audiência, a cerimônia de três horas que começa às 20h (21h, horário de Brasília) acrescentará dois prêmios, resultado do voto de fãs no Twitter, para filme e cena favoritos.

A cerimônia, transmitida ao vivo pela ABC, da Walt Disney Co, também contará com um momento de apoio à Ucrânia. Os produtores querem que o show seja comemorativo, mas disseram que não podem ignorar a crise no país.

(Reportagem de Lisa Richwine)

Saiba mais