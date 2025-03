Confronto armado deixa três mortos e 15 feridos no sul dos EUA

Três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um tiroteio entre duas quadrilhas registrado na noite de sexta-feira no estado do Novo México, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia neste sábado (22), acrescentando que não há detidos até o momento.

O confronto ocorreu por volta das 22h de sexta-feira em Las Cruces, 120 km ao sul de Albuquerque, onde cerca de 200 pessoas estavam reunidas para assistir a uma corrida ilegal de carros.

“A investigação até o momento revela que houve um desentendimento entre dois grupos e que este desentendimento escalou para uma troca de tiros entre os dois grupos. Várias pessoas ficaram feridas no fogo cruzado”, declarou o chefe da polícia de Las Cruces, Jeremy Story.

Os mortos são dois homens de 19 anos e um adolescente de 16.

Os 15 feridos têm entre 16 e 36 anos. Sete deles foram transferidos para hospitais de El Paso (Texas) para serem atendidos, informou o chefe local dos bombeiros, Michael Daniels.

A polícia encontrou cerca de 50 cápsulas de projéteis no local do tiroteio.

O FBI e o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos (ATF) estão colaborando com a investigação, segundo as autoridades.

bur-sst/mlm/dga/db/mvv