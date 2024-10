Conflitos geopolíticos globais geraram fragmentação, com pressão em preços, diz Picchetti

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 13:14 Para compartilhar:

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (BC), Paulo Picchetti, disse nesta quarta-feira que conflitos geopolíticos e as políticas de transição verde têm impacto na inflação global. Os conflitos geopolíticos globais, ressaltou Picchetti, geraram fragmentação das cadeias de produção, com pressão sobre os preços.

Em paralelo, emendou, a agenda de transição verde afeta a condução da política monetária pelos bancos centrais, dado o impacto da adoção de novas tecnologias e energia renovável na inflação.

Durante evento com investidores promovido pela XP Investimentos em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, Picchetti citou ainda os eventos climáticos extremos, que levam a choques de oferta e não podem mais ser considerados transitórios.