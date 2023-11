Conflito no Oriente Médio já matou ao menos 36 jornalistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 5 NOV (ANSA) – Pelo menos 36 jornalistas e profissionais de mídia estão entre as milhares de pessoas mortas em Gaza desde o início do conflito em 7 de outubro, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), citado pela Sky News.

Segundo a organização sediada em Nova York, a guerra entre Israel e o Hamas se tornou o período mais mortal para repórteres que cobrem conflitos desde que o CPJ começou a documentar as vítimas entre jornalistas em 1992.

No último relatório, o CPJ afirma que dos 36 mortos, 31 são palestinos, quatro são israelenses e um é libanês.

Oito jornalistas ficaram feridos, três estão desaparecidos e outros oito foram presos.

Sherif Mansour, coordenador do programa do grupo para o Oriente Médio e Norte da África, declarou que os jornalistas “estão fazendo grandes sacrifícios para cobrir este conflito devastador”.

“Muitos perderam colegas, familiares e instalações de mídia e fugiram em busca de segurança quando não há abrigo ou saída segura”, disse ele. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias