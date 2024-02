Confirmado em Paris-2024, Marcus D’Almeida é eleito o melhor atleta do mundo em tiro com arco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Marcus D’Almeida foi eleito neste domingo, pela World Archerty (Federação Internacional de Tiro com Arco), como o melhor arqueiro do mundo em 2023, no mesmo dia que conquistou o vice-campeonato do Finals do Circuito Mundial Indoor, em Las Vegas. Ele já havia sido considerado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o melhor do Brasil na modalidade.

“Foi um prêmio importante, vai trazer muita visibilidade para a modalidade. O Brasil é o País do futebol, mas também é o de muitas modalidades. O País precisa diversificar os investimentos. Essa é a primeira vez que conquistamos esse prêmio e é muito fruto do investimento. O Brasil é gigantesco, esse título não é só meu. Tem muitas pessoas se matando pelo esporte. Tudo isso está sendo muito especial para mim”, afirmou.

O brasileiro tem 26 anos e é líder do ranking mundial. No ano passado, ele conquistou a medalha de ouro da etapa do México da Copa do Mundo e foi bronze no Mundial de Berlim. Além disso, conquistou duas medalhas para o Brasil nos jogos Pan-Americanos.

Neste domingo, Marcus D’Almeida perdeu a decisão do Circuito Mundial Indoor, prova não-Olímpica, para o americano Brady Ellison, dono de três medalhas olímpicas, após ter superado nas fases anteriores: Nicholas D’Amour, das Ilhas Virgens, o britânico Tom Hall, além do holandês Steve Wijler.

Marcus D’Almeida é um dos principais nomes do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Ele vai em busca da inédita medalha olímpica. Na carreira, conquistou quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos, tem seis em Campeonatos Pan-Americanos, três em Campeonatos Sul-Americanos, duas em Mundiais e duas em Copas do Mundo.

