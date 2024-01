Confirmada no ‘BBB’, Wanessa Camargo é a preferida dos internautas, diz enquete

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/01/2024 - 9:53 Para compartilhar:

A cantora Wanessa Camargo, 41, que está confirmada no Camarote do “Big Brother Brasil 24”, da TV Globo, foi considerada a participante preferida do público para concorrer ao prêmio milionário.

De acordo com pesquisas do UOL, a filha de Zezé Di Camargo lidera a preferência da audiência com mais de 30% de votos, seguida pela anônima Alane e a modelo Yasmin Brunet.

Sua decisão em participar do jogo, contou com o apoio de outros famosos, seus familiares e boa parte de seu enorme número de fãs.

