Confirmada a revanche de Robson Conceição e O’Shaquie Foster em 2 de novembro nos EUA

Estadão Conteúdo 09/09/2024 - 23:55

A primeira defesa do título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe do brasileiro Robson Conceição será uma revanche diante do norte-americano O’Shaquie Foster. Os dois lutaram em 6 de julho e o lutador nacional venceu em decisão bastante polêmica por pontos após 12 assaltos. Os dois vão lutar em 02 de novembro, no Turning Stone Resort Casino, em Verona, Nova York, Estados Unidos.

“Estou totalmente focado e pronto para minha primeira defesa do título. Cada luta é uma nova oportunidade de mostrar meu valor, e no dia 2 de novembro, entrarei no ringue com a mesma determinação e fome que me trouxeram até aqui”, disse Robson, medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016.

O brasileiro demonstrou confiança em derrotar Foster pela segunda vez e fez até uma ameaça. “Respeito o O’Shaquie Foster, mas irei mostrar por que sou o verdadeiro campeão. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente, e estou confiante de que nossos esforços serão recompensados, mais uma vez. Foster, não corra no ringue, nos vemos em Verona!”

No primeiro duelo, a decisão dos jurados foi dividida. Dois viram o brasileiro como vencedor (116-112 e 115-113), enquanto outro apontou o americano coo vencedor e 116-112. Foster entrou com uma representação junto ao CMB, a luta foi revisada e a principal entidade do boxe mundial ordenou revanche imediata.