Confira quais líderes já confirmaram presença no funeral do Papa

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – Com a morte do papa Francisco, na última segunda-feira (21), diversos líderes mundiais já estão se programando para participar do funeral do pontífice, marcado para o próximo sábado (26), na Basílica de São Pedro.

O argentino faleceu na última segunda-feira (21), na Casa Santa Marta, no Vaticano, em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após uma batalha de mais de dois meses contra uma grave pneumonia.

Além dos líderes italianos, como o presidente Sergio Mattarella e a premiê Giorgia Meloni, o mandatário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, também já confirmaram presença no funeral.

Segundo o Palácio do Planalto, a data da viagem do presidente brasileiro ainda não foi definida, pois depende do protocolo do Vaticano.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que viajará para a Itália ao lado de sua esposa, Melania. “Estamos ansiosos para estar lá”, escreveu o republicano em sua rede social Truth.

O líder argentino, Javier Milei, também anunciou que estará presente no funeral do conterrâneo, assim como o presidente da França, Emmanuel Macron. “Estaremos presentes, como é justo”, declarou o chefe de Estado francês durante coletiva de imprensa.

Uma fonte da presidência ucraniana confirmou à agência de notícias AFP que Volodymyr Zelensky se despedirá de Jorge Bergoglio no Vaticano.

Entre os líderes presentes no último adeus ao Papa também estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o chanceler e o mandatário da Alemanha, Olaf Scholz e Frank-Walter Steinmeier, respectivamente; o presidente da Polônia, Andrzej Duda; a presidente do Europarlamento, Roberta Metsola; o líder do Conselho Europeu, o português Antonio Costa; além do patriarca de Constaninopla, Bartolomeu, considerado um “guia supremo” de todos os cristãos ortodoxos.

O Kremlin, por sua vez, relatou que o presidente russo, Vladimir Putin, não tem planos de comparecer ao funeral do argentino.

Segundo o porta-voz Dmitry Peskov, citado pela Tass, ainda não foi decidido quem representará a Rússia na cerimônia.

China – Apesar de ainda não ter confirmado a presença de nenhum representante no funeral do Papa, a China expressou “condolências” pela morte do religioso, informou o Ministério das Relações Exteriores.

“Nos últimos anos, a China e o Vaticano mantiveram contatos construtivos e conduziram trocas amigáveis”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, no primeiro comentário oficial de Pequim sobre o falecimento de Jorge Bergoglio.

A China “está disposta a fazer esforços conjuntos com o Vaticano para promover a melhoria contínua das relações” entre os dois lados, acrescentou Guo.

Os dois países romperam relações diplomáticas em 1951, quando a Santa Sé reconheceu a independência de Taiwan, que ainda é visto por Pequim como uma “província rebelde”. No entanto, durante o pontificado de Francisco, o Vaticano fez um acordo provisório para nomeação de bispos com a China, recuperando seu papel ativo nas escolhas, que até então eram feitas à revelia do Papa.

