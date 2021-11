Confira quais foram os destaques da semifinal entre Nova Serrana Forgeds e Cruzeiro FA pela Liga MGFL Hinova O time celeste saiu atrás no placar, mas conseguiu se impor e virar o jogo, disputado neste domingo, 7, na Toca da Raposa I

Neste domingo, 7 de novembro, o fã da bola oval viu um jogo intenso por uma vaga na final da Liga MGFL Hinova. O jogo que foi finalizado com vitória celeste por 42×13 onde a equipe do Forgeds começou melhor e permitiram a virada do Cruzeiro FA no segundo tempo onde nada deu certo para a equipe do interior.

E quem soube aproveitar foi a Raposa, que pontuou muito bem e aproveitou o segundo tempo para causar erros do ataque adversário e buscar a vitória de forma concreta, vitória está que não veio no primeiro tempo.

Com isto, tivemos vários destaques na partida, tanto ofensivamente, quanto defensivamente. Pelos Forgeds que saíram na frente no placar, podemos citar alguns bons nomes como a atuação do WR Vanderson “Fumaça” Silva que teve boas aparições no ataque e apesar de ser recebedor, correu muito bem com a bola anotando touchdown.

Outros dois atletas que se destacaram foram o WR Ronelle Stephens Jr. e o QB Gabriel Werlang que mesmo com a pressão no pocket conseguiu conectar um passe longo para seu recebedor vencer a defesa no alto e anotar um lindo touchdown, o segundo da partida.

E MAIS:

No segundo tempo, onde a equipe do Cruzeiro FA prevaleceu na partida o destaque ocorreu dos dois lados do campo. Na defesa podemos destacar os bons tackles do DE Igor Mota, atleta muito qualificado com passagens pela seleção brasileira onde atua a vários anos.

Outro atleta da defesa que apareceu bem foi o DB Vitinho, que conseguiu duas interceptações quando o quarterback adversário forçou os passes para o fundo do campo buscando por recebedores que estavam totalmente marcados. Sendo assim, a defesa do Cruzeiro FA conseguiu se impor diante do ataque dos Forgeds onde anulou totalmente o segundo tempo adversário, não os deixando pontuar neste período do jogo.

O lado ofensivo da raposa também atuou muito bem no segundo tempo e os destaques ficam para o QB Dacaza de apenas 24 anos que mostrou muita personalidade correndo com as próprias pernas e também fazendo os passes para seus recebedores anotaram touchdowns. O WR Heron de camisa 33 também deu bastante trabalho para a defesa dos Forgeds, assim como o RB Richard Monequi.

Com esta classe de jogadores bem preparados, o Cruzeiro FA avançou para a final e vai enfrentar Galo FA, equipe com jogadores com nível de seleção. Com estes dois elencos fortes batendo de frente, a única possibilidade concreta é de um grande jogo que definirá o campeão da liga MGFL Hinova. Os Forgeds que se mostraram um equipe aguerrida, agora lutam pelo terceiro lugar contra os Golden Lions.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais