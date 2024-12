Confira quais foram os artistas mais ouvidos no Brasil no Spotify em 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 9:06 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o Spotify disponibilizou para todos os usuários a retrospectiva do ano, revelando para seus assinantes as músicas e artistas que foram mais ouvidos em 2024, respectivamente.

Além disso, também foram divulgadas informações em geral, como os artistas mais ouvidos do ano no mundo em 2024, e também os artistas mais ouvidos no Brasil.

Confira o Top 10 abaixo:

1 – Henrique e Juliano

2 – MC Ryan SP

3 – Ana Castela

4 – MC IG

5 – MC PH

6 – Jorge & Mateus

7 – Zé Neto & Cristiano

8 – Gusttavo Lima

9 – Luan Pereira

10 – Filipe Ret