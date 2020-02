Oscar 2020: Laura Dern fica com a estatueta de melhor atriz coadjuvante ISTOÉ Online atualiza a lista de premiados na medida em que as estatuetas são entregues

Atriz coadjuvante

Primeiro prêmio da noite para uma produção Netflix. Com sua atuação em História de um Casamento, Laura Dern desbancou Kathy Bates, Scarlett Johansson, Margot Robbie e Florence Pugh.

Documentário

Como esperado, Indústria Americana levou o Oscar, desbancando Democracia em Vertigem, da brasileira Petra Costa. Não foi desta vez, mas a mensagem passada pela obra chegou ao mundo.

A obra Learning to Skateboard in a Warzone (aprendendo a andar de skate em uma zona de guerra) ficou com a estatueta de documentário em curta-metragem.

Figurino

Primeiro Oscar da noite para Adoráveis Mulheres. Deixando para trás O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Era uma Vez em… Hollywood.

Design de produção

Era uma Vez em… Hollywood, de Quentin Tarantino derrotou Jojo Rabbit, O Irlandês, 1917 e Parasita. As responsáveis agradeceram ao diretor por ter criado essa história “épica”.

Curta-metragem

The Neighbors’s Window (a janela do vizinho em português) ficou com a estatueta.

Roteiro adaptado

Derrotando os roteiristas de Coringa, Dois Papas, Adoráveis Mulheres e O Irlandês, o diretor, roteirista e intérprete de Hitler no filme Taika Waititi levou o Oscar de melhor roteiro adaptado por Jojo Rabbit.

Roteiro original

Parasita leva o prêmio de melhor roteiro original, desbancando um dos favoritos da noite, Quentin Tarantino. Será que isso indica que vem aí o Oscar de melhor filme? O diretor Bong Joon Ho ofereceu o prêmio à Coreia do Sul.

Animação

Toy Story 4 levou o prêmio de melhor animação. Os realizadores se disseram orgulhosos por estarem entre os competidores deste ano, que tinha Como Treinar Seu Dragão 3 entre eles. O filme Hair Love ficou com a estatueta de melhor curta animado.

Ator coadjuvante

Por sua atuação em Era uma Vez em… Hollywood, Brad Pitt ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Deixou para trás nomes como Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks e Anthony Hopkins. Ao receber o prêmio, o ator agradeceu ao diretor Quentin Tarantino e a Leonardo DiCaprio, com quem atuou no filme.

Expectativa antes da premiação

“1917”, “Parasita”, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt: filmes e atores que aparecem como favoritos, neste domingo (9), ao Oscar, o mais importante prêmio do cinema e que encerra a temporada de premiações em Hollywood.

Mas, ao mesmo tempo, a cerimônia será realizada em um clima de denúncia por falta de diversidade entre os indicados, um problema que alguns acreditavam estar em processo de superação.

Nenhuma mulher aspira à estatueta de direção e, com exceção de Cynthia Erivo (“Harriet”), todos os atores e atrizes indicados são brancos.

No ano passado, por exemplo, os prêmios de atriz e ator coadjuvante foram para dois negros, Regina King e Mahershala Ali, que também é muçulmano. E o de melhor ator foi para Rami Malek, filho de imigrantes egípcios.

“Quando você ganha um prêmio, ele é concedido a você por um grupo de colegas. Quando olho para a Academia e a composição do corpo de votação da Academia, eles não são meus pares”, disse à AFP a diretora Lulu Wang, cujo filme “A Despedida” venceu no sábado o prêmio de melhor filme no Spirit Awards do cinema independente e que foi excluída do Oscar.

Os membros da Academia são 84% brancos e 68% masculinos.

“Se meus colegas estivessem representados no corpo eleitoral da Academia, votariam em filmes que representam suas vidas e suas histórias”, acrescentou.

“Universal e ampla”

A cerimônia do Oscar, que começa às 17h00 (22h00 de Brasília) e não terá anfitrião, servirá para homenagear Kirk Douglas, o último grande ícone da era de ouro de Hollywood, que morreu na quarta-feira aos 103 anos, e a lenda do basquete Kobe Bryant, vencedor do Oscar, que morreu em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro.

“1917”, ambientado na Primeira Guerra Mundial e que acompanha dois soldados britânicos em missão, aparece nas previsões como vencedor do prêmio de melhor filme, e Sam Mendes também está entre os favoritos para levar a estatueta de direção.

Uma grande surpresa seria “Parasita”, a aclamada produção sul-coreana de Bong Joon-ho, também entre os favoritos, com seis indicações.

Mas nenhuma produção em língua não inglesa já recebeu o prêmio mais importante da noite.

Bong disse nos Spirit, em que venceu na categoria de melhor filme estrangeiro, que as legendas não eram uma barreira para essa comédia obscura, porque aborda o abismo entre as classes sociais, um tema que até “pessoas que vivem em Marte” compreendem.

“Quanto mais você se aprofunda em seu entorno, mais próximo de você, mais universal e mais ampla a história pode se tornar.”

Vitórias quase certas

“Coringa” recebeu 11 indicações, incluindo de melhor ator para Joaquin Phoenix, enquanto “O Irlandês”, de Martin Scorsese, e “Era Uma Vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, têm 10 indicações cada um, o mesmo que “1917”.

Além de Phoenix, e seguindo a tendência da temporada de prêmios, Renée Zellweger é a favorita para o Oscar de melhor atriz por seu papel como Judy Garland, em “Judy”.

Brad Pitt e Laura Dern, que também dominaram a temporada de premiações, devem vencer nas categorias de ator e atriz coadjuvante. O primeiro interpreta um dublê na ode de Tarantino a Hollywood, enquanto Dern dá vida a uma advogada impiedosa em “História de um Casamento”.

As categorias de roteiro, montagem e efeitos visuais não são consideradas definidas, o que abre a possibilidade de vitória para filmes como a sátira nazista “Jojo Rabbit” ou o drama “Adoráveis Mulheres”.

Elton John, favorito ao Oscar de canção original com “(I’m Gonna) Love Me Again”, de “Rocketman”, vai-se apresentar no palco do Dolby, assim como a jovem Billie Eilish, a grande vencedora do Grammy 2020 e compositora da próxima canção da franquia 007.

Assim como no ano passado, o Oscar não terá um apresentador oficial.

Várias estrelas de Hollywood apresentarão os prêmios, uma lista com muito mais diversidade do que a de indicados, que inclui nomes como Oscar Isaac, Sandra Oh, Chris Rock, Mahershala Ali, Salma Hayek, Regina King, Spike Lee e Lin Manuel Miranda.

Confira a lista completa dos indicados:

Melhor Filme

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez Em… Hollywood

Parasita

Melhor Ator

Antonio Banderas – Dor e Glória

Leoardo DiCaprio – Era Uma Vez Em… Hollywood

Adam Driver – História de um Casamento

Joaquin Phoenix – Coringa

Jonathan Price – Dois Papas

Melhor Atriz

Cythia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – História de um Casamento

Saoirse Ronan – Adoráveis Mulheres

Charlize Theron – O Escândalo

Renée Zellweger – Judy: Muito Além do Arco-Íris

Melhor Atriz Coadjuvante

Kathy Bathes – O Caso Richard Jewell

Laura Dern – História de um Casamento

Scarlett Johansson – JoJo Rabbit

Florence Pugh – Adoráveis Mulheres

Margot Robbie – O Escândalo

Melhor Ator Coadjuvante

Tom Hanks – Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins – Dois Papas

Al Pacino – O Irlandês

Joe Pesci – O Irlandês

Brad Pitt – Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Animação

Como Treinar Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Klaus

Link Perdido

Toy Story 4

Melhor Fotografia

O Irlandês

Coringa

O Farol

1917

Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Figurino

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Direção

Martin Scorsese – O Irlandês

Todd Phillips – Coringa

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood

Bong Joon Ho – Parasita

Melhor Documentário

Indústria Americana

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

Melhor Documentário em Curta-Metragem

In The Absense

Learning to Skateboard In a Warzone (If You’re A Girl)

Life Overtakes Me

Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Melhor Montagem

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Parasita

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Corpus Christi

Honeyland

Os Miseráveis

Dor e Glória

Parasita

Melhor Cabelo e Maquiagem

O Escândalo

Coringa

Judy – Muito Além do Arco-Íris

Malévola – Dona do Mal

1917

Melhor Trilha Sonora Original

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Canção Original

Toy Story 4 – “I Can’t Let You Throw Yourself Away”

Rocketman – “(I’m Gonna) Love Me Again”

Superação: O Milagre da Fé – “I’m Standing With You”

Frozen II – “Into The Unknown”

Harriet – “Stand Up”

Melhor Design de Produção

O Irlandês

JoJo Rabbit

1917

Era Uma Vez Em… Hollywood

Parasita

Melhor Curta Animado

DCERA (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Melhor Curta-Metragem

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Melhor Edição de Som

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em… Hollywood

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Mixagem de Som

Ad Astra – Rumo às Estrelas

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Roteiro Adaptado

Steven Zaillian – O Irlandês

Taika Waititi – JoJo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver – Coringa

Greta Gerwig – Adoráveis Mulheres

Anthony McCarten – Dois Papas

Melhor Roteiro Original